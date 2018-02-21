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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    daha önce 1 kez kırmızı gördü onu da 90. dakikada!

    Domagoj Vida daha önce 1 kez kırmızı gördü onu da 90. dakikada!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih'le karşılaşan Beşiktaş çok büyük bir şanssızlık yaşadı. Çok iyi başladığı ve rakip kalede etkili olduğu dakikalarda Beşiktaş taraftarlarını şok eden bir gelişme yaşandı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:05
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