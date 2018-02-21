Domagoj Vida daha önce 1 kez kırmızı gördü onu da 90. dakikada!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih'le karşılaşan Beşiktaş çok büyük bir şanssızlık yaşadı. Çok iyi başladığı ve rakip kalede etkili olduğu dakikalarda Beşiktaş taraftarlarını şok eden bir gelişme yaşandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:05
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 15
Yorum
Taner39 Bu maçın böyle olacağı belliyidi.Fikret ve Şenol kendilerini kaf dağında görüyordu.İyi bir ders oldu.Bayern bu kupanın favorisidir.
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 10
Yorum
arsen l. Şenol 70 li yılların mantığını taşıyan korkak biri.BJK Bayern'i alt edebilirdi.Bayern eski Bayern değil.Rakibimiz Şenol Güneştir artık bilin
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 14
Yorum
Karakartal Maç 11.11 devam etseydi sonuç böyle olmazdı . Siz inönü cehennemini daha görmediniz . Turu belki geçemeyiz ama , bayern buradan galip çıkamz
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