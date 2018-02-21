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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Divan toplantısı cumartesi

    Divan toplantısı cumartesi
    Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 1. olağan toplantısı, 24 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre toplantısı, saat 10.30'da Vodafone Park'taki Kuzey Alt (Yeni Açık Tribün) bölümünde gerçekleştirilecek.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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