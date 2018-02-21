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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Defansta tamamladı

    Defansta tamamladı
    Beşiktaş , karşısında stoper oynattığı 'i orta sahaya aldı. Güneş, 'nin yanında Domagoj Vida'ya görev verdi. Ancak Vida'nın kırmızı kartı planları bozdu. Tecrübeli teknik adam bunun üzerine Medel'i yeniden Pepe'nin yanına çekti. Tekmeye kafasını sokan Şilili futbolcu, savunmada büyük bir mücadele ortaya koymasına karşın Almanların güçlü ayaklarını durdurabilmekte zorlandı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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