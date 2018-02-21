David Alaba: "Beşiktaş daha iyi başladı"
Bayern Münih'in Avusturyalı sol beki David Alaba, dün akşam oynanan mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
25 yaşındaki yıldız oyuncu, 5-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına konuştu.
Beşiktaş'ın maça kendilerinden çok daha iyi başladığını ve etkili olduğun söyleyen Alaba "Bence maça Beşiktaş bizden daha iyi başladı. İlk 10-15 dakika boyunca çok etkili oldular. Tehlikeli geldiler ama buldukları fırsatları değerlendiremediler. Vida'nın 15. dakikadaki kırmızı kartından sonra herşey değişti. Kontrolü ele geçirdik, güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.
İstanbul'daki rövanş maçıyla ilgili de açıklama yapan Alaba "Oradaki maç zor olacak. Aldığımız skora rağmen İstanbul'da ateşli Türk taraftarları önünde zorlanacağımız bir karşılaşmaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:53
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 20
Yorum
Tarihin en önemli maçını Vida bozdu Maçı izlerken Bjk gol atar görüntüsü vardı. Vida 1-0 a razı olmalıydı. Belki kaleci kurtarırdı. Bu maç 1-1 2-1 de bitebilirdi Vida Vida
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Caner’e kötü not
Toplam 6
Yorum
BAKİ Bu adam sahadan alınınca hocaya sallar, ilk değil Efendi olamıyor.Tıpkı başkanı gibi.
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Aynaya baksınlar
Toplam 12
Yorum
Aykut un seviyesin çok altında Gs ın taraftarı da ağlak zırlak rantçı sinsi yoksa bu başkanı tutmaz fb de bu başkan olsa kasımpaşa maçı hakem hatası önce biz dedirtmeyiz
David Alaba: "Beşiktaş daha iyi başladı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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