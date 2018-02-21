25 yaşındaki yıldız oyuncu, 5-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Beşiktaş'ın maça kendilerinden çok daha iyi başladığını ve etkili olduğun söyleyen Alaba "Bence maça Beşiktaş bizden daha iyi başladı. İlk 10-15 dakika boyunca çok etkili oldular. Tehlikeli geldiler ama buldukları fırsatları değerlendiremediler. Vida'nın 15. dakikadaki kırmızı kartından sonra herşey değişti. Kontrolü ele geçirdik, güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki rövanş maçıyla ilgili de açıklama yapan Alaba "Oradaki maç zor olacak. Aldığımız skora rağmen İstanbul'da ateşli Türk taraftarları önünde zorlanacağımız bir karşılaşmaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.