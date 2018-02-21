Caner Robben'i bakkala gönderdi

Maç öncesi yaşadığı rahatsızlık nedeniyle maça yedek başlayan Arjen Robben, ilk yarının sonunda sakatlık yaşayan James Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 54. dakikasında Caner Erkin, Robben'in presini şık bir bilek hareketiyle ekarte etti. Hollandalı yıldızı çaresiz bırakan o anlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

İşte Caner'in Robben'i bakkala gönderdiği an;

