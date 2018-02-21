Caner Robben'i bakkala gönderdi
Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin, Bayern Münih maçında Hollandalı yıldız Arjen Robben'e attığı güzel çalım günün en çok izlenen videoları arasına girdi.
Maç öncesi yaşadığı rahatsızlık nedeniyle maça yedek başlayan Arjen Robben, ilk yarının sonunda sakatlık yaşayan James Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 54. dakikasında Caner Erkin, Robben'in presini şık bir bilek hareketiyle ekarte etti. Hollandalı yıldızı çaresiz bırakan o anlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
İşte Caner'in Robben'i bakkala gönderdiği an;
Caner'den Robben'e nefis çalım. pic.twitter.com/1GDUHXQVmO— Fotomaç (@fotomac) 20 Şubat 2018
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:47
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 23
Yorum
YETER ARTIK ŞENOL HOCA YETER YETER SENİN YÜZÜNDEN HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR. ANADOLU TAKIMLARINA BİLE ANTİPATİK OLDUK. ESKİDEN HERKESİN 2. TAKIMIYDIK.. İSTİFA ETTTT..
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Robben'den Beşiktaş sözleri: "Böyle maçlar..."
Toplam 1
Yorum
KREMALI BJK =)) OFFFFF MAÇ BİTTİ ROBBEN GOLLERE DEVAM EDİYOR..
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 40
Yorum
NOLDU LA 5İKTAŞ CANER ŞÖYLE ADAM GÖKHAN BÖYLE ADAM LENS ŞÖYLE TOPÇU BETER OLUN.TÜPÇÜDE KURTARAMADI YABANCI HAKEM DE VARDI. HA TÜRK HAKEM OLMALIYDI UNUTTUM
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