CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Caner Robben'i bakkala gönderdi

    Caner Robben'i bakkala gönderdi

    'ın başarılı sol beki , maçında Hollandalı yıldız 'e attığı güzel çalım günün en çok izlenen videoları arasına girdi.

    Maç öncesi yaşadığı rahatsızlık nedeniyle maça yedek başlayan , ilk yarının sonunda sakatlık yaşayan James Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin 54. dakikasında , Robben'in presini şık bir bilek hareketiyle ekarte etti. Hollandalı yıldızı çaresiz bırakan o anlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

    İşte Caner'in Robben'i bakkala gönderdiği an;

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Robben'i bakkala gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN