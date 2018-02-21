Beşiktaş kaybedince denize girdi – Fotomaç – 21 Şubat 2018
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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    kaybedince denize girdi

    Beşiktaş kaybedince denize girdi

    taraftarı Ahmet Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 'i yeneceği yönünde arkadaşları ile girdiği iddiayı kaybedince siyah-beyazlı formayla 'da soğuk havada denize girmek zorunda kaldı.

    Akgün, yaptığı açıklamada, koyu bir taraftarı olduğunu, arkadaşlarıyla karşılaşma öncesi Almanya temsilcisini yenecekleri yönünde iddiaya girdiğini söyledi.

    Kaybeden tarafın karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından denize girerek beş dakika suda kalması olarak iddiayı belirlediklerini vurgulayan Akgün, "Karşılaşmayı kazanacağımıza çok inanmıştım. Maç öncesi de bu fikrimi arkadaşlarımla paylaştım. Onlar yenemeyeceğimizi iddia etti, ben de kazanabileceğimizi öne sürdüm. 5-0 kaybettiğimiz karşılaşma sonunda denize giren ben oldum." dedi.

    Akgün, sadece bir maç kaybettiklerini ve üzgün olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Bugün olsun yine iddiaya girerim, yarın yine aynısını yaparım. Bizim Beşiktaş sevdamız öyle böyle bir sevda değil. Ölümüne Beşiktaşlıyız." diye konuştu.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:04
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