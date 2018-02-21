Beşiktaş kaybedince denize girdi
Beşiktaş taraftarı Ahmet Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'i yeneceği yönünde arkadaşları ile girdiği iddiayı kaybedince siyah-beyazlı formayla Giresun'da soğuk havada denize girmek zorunda kaldı.
Akgün, yaptığı açıklamada, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu, arkadaşlarıyla karşılaşma öncesi Almanya temsilcisini yenecekleri yönünde iddiaya girdiğini söyledi.
Kaybeden tarafın karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından denize girerek beş dakika suda kalması olarak iddiayı belirlediklerini vurgulayan Akgün, "Karşılaşmayı kazanacağımıza çok inanmıştım. Maç öncesi de bu fikrimi arkadaşlarımla paylaştım. Onlar yenemeyeceğimizi iddia etti, ben de kazanabileceğimizi öne sürdüm. 5-0 kaybettiğimiz karşılaşma sonunda denize giren ben oldum." dedi.
Akgün, sadece bir maç kaybettiklerini ve üzgün olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Bugün olsun yine iddiaya girerim, yarın yine aynısını yaparım. Bizim Beşiktaş sevdamız öyle böyle bir sevda değil. Ölümüne Beşiktaşlıyız." diye konuştu.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:04
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 33
Yorum
Senol hariç herkes Sezon basindan beri herkes ayni seyi görüyor söylüyor ama ne yapacan laz inadi iste... Hoca resmen BJK'dan gitmek istiyor belli.
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 8
Yorum
karakartal Kimse saman altında su aramasın.Vida kendisi topa daha yakınken topu Leva'ya kaptırınca son çare profesyönelce indirdi.Leva gitse goldü
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Benfica'dan Beşiktaş'a son teklif!
Toplam 7
Yorum
WOLVERİNE82 eğerki teklifler doğru ise en güzeli 12-14 artı 30 pay olanı ama bizim başkan onu 10 milyon artı 15 pay olarak ayarlar
Beşiktaş kaybedince denize girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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