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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'dan son teklif

    Benfica'dan son teklif

    ’nın bonservisini elinde bulunduran temsilcisi, peşinat+bir sonraki satıştan yüzdeleri farklı yeni bir teklif sundu

    BEŞİKTAŞ'ta kiralık olarak forma giyen Anderson 'yı elinde tutamayacağını anlayan Benfica yönetiminden sürpriz bir teklif geldi... 'la temas kuran Portekizliler, hiç bonservis almadan sambacıyı kaybetmektense mümkün olduğu kadar yüksek bir bonservis bedeli kazanmak için siyah-beyazlı yöneticileri Lizbon'a davet etti. Benfica'nın Beşiktaş'a bir teklif hazırladığı, bu teklifte en dikkat çekici noktanın ise Talisca'nın bir sonraki satışından pay istemesi oldu.

    İşte Benfica'nın teklifleri:
    20 milyon euro bonservis bedeli +%10 bir sonraki satış hakkı.
    18-20 milyon euro bonservis bedeli + %15 bir sonraki satış hakkı.
    16-18 milyon euro bonservis bedeli + %20 bir sonraki satış hakkı.
    14-16 milyon euro bonservis bedeli + %25 bir sonraki satış hakkı.
    12-14 milyon euro bonservis bedeli + %30 bir sonraki satış hakkı.

    Kıran kırana pazarlık
    BEŞİKTAŞ'ın şu andaki er formda oyuncusu Talisca. Brezilyalı yıldız ikinci yarıya muhteşem başlayarak 4 maçta 6 gol kaydetti. 24 yaşındaki yıldızın sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor ve 'ya geri dönecek. Beşiktaş'ın da mayıs ayının sonuna kadar 20 milyon euroluk bir opsiyonu var ancak bu parayı ödemek istemiyor. Başkan 'ın, 2013'te Bahia'nın altyapısından çıkan ve 4.75 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Talisca için ekibiyle kıran kırana bir pazarlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:18
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