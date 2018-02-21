Benfica'dan son teklif
Talisca’nın bonservisini elinde bulunduran Portekiz temsilcisi, peşinat+bir sonraki satıştan yüzdeleri farklı yeni bir teklif sundu
İşte Benfica'nın teklifleri:
20 milyon euro bonservis bedeli +%10 bir sonraki satış hakkı.
18-20 milyon euro bonservis bedeli + %15 bir sonraki satış hakkı.
16-18 milyon euro bonservis bedeli + %20 bir sonraki satış hakkı.
14-16 milyon euro bonservis bedeli + %25 bir sonraki satış hakkı.
12-14 milyon euro bonservis bedeli + %30 bir sonraki satış hakkı.
Kıran kırana pazarlık
BEŞİKTAŞ'ın şu andaki er formda oyuncusu Talisca. Brezilyalı yıldız ikinci yarıya muhteşem başlayarak 4 maçta 6 gol kaydetti. 24 yaşındaki yıldızın sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor ve Benfica'ya geri dönecek. Beşiktaş'ın da mayıs ayının sonuna kadar 20 milyon euroluk bir opsiyonu var ancak bu parayı ödemek istemiyor. Başkan Fikret Orman'ın, 2013'te Bahia'nın altyapısından çıkan ve 4.75 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Talisca için Portekiz ekibiyle kıran kırana bir pazarlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:18
-
Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
-
Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
-
Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
Benfica'dan son teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.