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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Babel yoruldu

    Babel yoruldu
    Erken gelen kırmızı kart Beşiktaşlı oyuncuları oldukça zorladı. Bu durumdan etkilenen futbolcuların başında da geldi. İleri geri koşan Hollandalı yıldız, yoruldu ve etkili bir performans ortaya koyamadı. Maç sonunda çok üzgün olan Babel, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk" diye konuştu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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