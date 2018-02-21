Arsenal, Beşiktaşlı yıldızı izlemek istedi ama...
İngiliz ekibi Arsenal, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u izlemek için Almanya'daki Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. Fakat yetkililer, Oğuzhan'ı izleme fırsatı bulamadı.
Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:11
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Toplam 4
Yorum
BJK16 O AYKUTUN İŞİ BİZ O İŞLERİ BİLMEYİZ
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Aynaya baksınlar
Toplam 22
Yorum
gs bilen bilecek 2 senedir biz şampiyonuz üstteki gaz bayisi bizim tüpleri dolduruyor suni aykut ve gaz takımına inat şampiyon olacağız
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Aynaya baksınlar
Toplam 22
Yorum
gs 2 senedir federasyon başındaki gaz bayisinden alınan gazla dev aynasına çıkan sizidiniz dün bayern karşısında gaz bitti onu anlat önce sen
Arsenal, Beşiktaşlı yıldızı izlemek istedi ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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