CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’dan çok büyük jest

    Alanya’dan çok büyük jest
    Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu, Alanya'da motor kazasında yaralanan minik siyah-beyazlı taraftar Mustafa'nın dört ay sürecek tedavi masraflarını karşılama sözü verdi ve hukuki destek sağlanacağını belirtti. Dizdaroğlu, Mustafa'ya imzalı Beşiktaş forması hediye ederken; yönetici de Mustafa ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi ve Mustafa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanya’dan çok büyük jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN