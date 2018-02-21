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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Adamı sağır ederler!

    Adamı sağır ederler!
    'ın tecrübeli oyuncusu , ülkesinden Fox Sports'a açıklamalarda bulundu. Bundesliga'da Hoffenheim formasıyla Bayern'e karşı forma giyen Babel, 'daki atmosferin çok farklı olacağını belirterek, "Vodafone Park'ta öyle bir gürültü olacak ki, bence taraftarlarımız maçında kırdıkları ses rekorunu yine kıracaklardır. Bunun için onlara umut vermeliyiz. İstanbul'da taraftarlarımız Bayernli oyuncuları sağır ederken, biz de saha içinde tüm gücümüzle savaşacağız" ifadesini kullandı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:33
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