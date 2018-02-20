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    20 Şubat 2018, Salı
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    rekora koşuyor

    Talisca rekora koşuyor

    Devler Ligi’nde 5 golü bulunan Brezilyalı, filelerini havalandırarak; aynı sayıda golü bulunan ’u geride bırakarak tarihine geçmek istiyor

    'ın hücum yollarındaki en etkili isimlerinden olan Anderson , maçında rekor kırmak için görev bekliyor. Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa'nın önemli futbol organizasyonunda en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Bayern Münih ile oynanacak ilk karşılaşmada gol atarsa 5 golü bulunan 'u geçerek Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu unvanını elde edecek.

    GRUPTA 6 MAÇTA 4 GOL ATTI
    Siyah-beyazlılar, geçen sezondan beri kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Talisca'nın gol attığı Avrupa kupası maçlarında rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı takım, Talisca'nın 7 gol attığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu arada Talisca, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 karşılaşmayı boş geçmedi. Grup mücadelesinde başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş'a, Talisca da golleriyle büyük katkı verdi. Gruptaki 6 maçta 4 gol kaydeden Talisca, bunların 2'sini son 2 mücadelede attı.

    Bayern Münih karşısında bir gol attığı takdirde Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 8 gol atan 'yı yakalayacak. Brezilyalı yıldız, 2 gol atarsa 9 golü bulunan Pancu'nun sayısına ulaşacak.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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