Talisca rekora koşuyor

Beşiktaş'ın hücum yollarındaki en etkili isimlerinden olan Anderson Talisca, Bayern Münih maçında rekor kırmak için görev bekliyor. Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa'nın önemli futbol organizasyonunda en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Bayern Münih ile oynanacak ilk karşılaşmada gol atarsa 5 golü bulunan Cenk Tosun'u geçerek Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu unvanını elde edecek.

GRUPTA 6 MAÇTA 4 GOL ATTI

Siyah-beyazlılar, geçen sezondan beri kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Talisca'nın gol attığı Avrupa kupası maçlarında rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı takım, Talisca'nın 7 gol attığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu arada Talisca, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 karşılaşmayı boş geçmedi. Grup mücadelesinde başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş'a, Talisca da golleriyle büyük katkı verdi. Gruptaki 6 maçta 4 gol kaydeden Talisca, bunların 2'sini son 2 mücadelede attı.

Bayern Münih karşısında bir gol attığı takdirde Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 8 gol atan Demba Ba'yı yakalayacak. Brezilyalı yıldız, 2 gol atarsa 9 golü bulunan Pancu'nun sayısına ulaşacak.