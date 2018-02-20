Size iyi uçuşlar çocuklar
Temsilcimiz Beşiktaş ile Almanların Panzeri Bayern Münih’in sosyal medya üzerinden keyifli sohbeti sürüyor. Beğeni rekorları kırıldı
Bayern Münih ile Beşiktaş kulüplerinin sosyal medyaları arasında keyifli sohbet sürüyor... Dün siyah-beyazlıların twitter adresinden "Beşiktaşımızın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Bayern Münih maçı için Almanya yolculuğu başladı" paylaşımı geldi. Bayern Münih de resmi twitter hesabından "İyi uçuşlar çocuklar" diye mesaj yolladı. Daha önce de Pepe, Negredo, Lewandowski üzerinden "Come to Beşiktaş" sohbeti dönmüştü. Kuralar çekildiğinde de Bayern Münih'in resmi hesabından Beşiktaş'a göndermede bulunulmuştu. İki kulübün karşılıklı sosyal medya mesajları beğeni rekorları kırıyor.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 22:34
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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