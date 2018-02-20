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    20 Şubat 2018, Salı
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    Size iyi uçuşlar çocuklar

    Size iyi uçuşlar çocuklar

    Temsilcimiz ile Almanların Panzeri ’in üzerinden keyifli sohbeti sürüyor. Beğeni rekorları kırıldı

    ile kulüplerinin sosyal medyaları arasında keyifli sohbet sürüyor... Dün siyah-beyazlıların twitter adresinden "Beşiktaşımızın Şampiyonlar Ligi son 16 turu Bayern Münih maçı için yolculuğu başladı" paylaşımı geldi. Bayern Münih de resmi twitter hesabından "İyi uçuşlar çocuklar" diye mesaj yolladı. Daha önce de , , Lewandowski üzerinden "Come to Beşiktaş" sohbeti dönmüştü. Kuralar çekildiğinde de Bayern Münih'in resmi hesabından Beşiktaş'a göndermede bulunulmuştu. İki kulübün karşılıklı mesajları beğeni rekorları kırıyor.


    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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