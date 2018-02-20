Size iyi uçuşlar çocuklar

Bayern Münih ile Beşiktaş kulüplerinin sosyal medyaları arasında keyifli sohbet sürüyor... Dün siyah-beyazlıların twitter adresinden "Beşiktaşımızın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Bayern Münih maçı için Almanya yolculuğu başladı" paylaşımı geldi. Bayern Münih de resmi twitter hesabından "İyi uçuşlar çocuklar" diye mesaj yolladı. Daha önce de Pepe, Negredo, Lewandowski üzerinden "Come to Beşiktaş" sohbeti dönmüştü. Kuralar çekildiğinde de Bayern Münih'in resmi hesabından Beşiktaş'a göndermede bulunulmuştu. İki kulübün karşılıklı sosyal medya mesajları beğeni rekorları kırıyor.



