Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...

Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir sezon geçiren ve Porto, Monaco, Leipzig'in bulunduğu grubu namağlup lider bitiren Beşiktaş, son 16 turunda sahne alıyor. Siyah-beyazlılar, grup 1.'si olmasına rağmen eşleştiği Alman devi Bayern Münih ile tarihi sınava çıkıyor. Türk futbolunun bu sezonki yüzakı Kara Kartal, 22.45'te başlayacak mücadelede ünlü Allianz Arena çimlerinde avantaj arayacak. Bugüne kadar göğsümüzü kabartan Şenol Güneş ve öğrencilerinden tüm Türkiye'nin beklentisi bir kez daha bizi sokaklara dökmesi.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

SAAT: 22.45

STAT: ALLIANZ ARENA

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Ovidiu Hategan



BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love



BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski.

5 KUPASI VAR

Kartal'ın rakibi Bayern Münih bu kupanın gediklilerinden biri... Bavyera temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez müzesine götürmeyi başardı. Bayern, Devler Ligi'nde son 8 sezonun 6'sında en az yarı final gördü. Beşiktaş ise ilk kez son 16 aşamasına yükseldi. Alman devi, Allianz Arena'da oynadığı son 20 Şampiyonlar Ligi maçının 19'unu kazandı. Son olarak geçtiğimiz sezon 2-1'lik skorla Real Madrid'e yenilmişti. Beşiktaş ise bu sezon Devler Ligi'nde Barcelona, Liverpool ve Tottenham ile birlikte yenilgisiz 4 takımdan biri.



52 ÜLKEDE NAKLEN

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e konuk olacağı tarihi maça dünyanın dört bir yanından büyük ilgi var. Avrupa'nın tüm ülkelerinde naklen yayınlanacak karşılaşma Guatemala, Filipinler, Macau'da da verilecek. Dev kapışmanın toplamda 52 ülkeden naklen yayını olacak. Resmi yayınların haricindeki kanallar da hesaplandığında ise bu rakam neredeyse 2 katına çıkıyor.



Yenilgisiz çıkmıştı BEŞİKTAŞ, Avrupa'da bu sezon tam anlamıyla tarih yazdı. Siyah-beyazlılar, Türk futbolunda bir ilki başardı ve grup maçlarını yenilgisiz tamamladı. Aynı zamanda ilk lider Türk takımı olmayı da başardı Kartal, Avrupa kupalarında çıktığı son 7 maçı yitirmedi. Beşiktaş bu tarihi zaferleri sayesinde dünyanın dört bir yanında tanınan bir kulüp olmayı da başardı.



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 202 maça çıktı. 77 galibiyet elde ederken, 44 beraberlik, 81 mağlubiyet aldı. Rakip kaleye 264 gol bırakırken, kalesinde 286 gol gördü.



Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde 43. maçına çıkıyor. 7. kez bu organizasyona katılan siyah- beyazlılar 42 maçta 13 galibiyet elde etti. 9 maç berabere bitti. 20 kez ise kaybetti.



Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında 24 maça çıkan Şenol Güneş rekorunu bugün 1 artıracak. Deneyimli çalşıtırıcı 11 galibiyet gördü. 10 beraberlik, 3 yenilgi aldı.