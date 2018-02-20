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    20 Şubat 2018, Salı
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    Lucescu da tribünde

    Lucescu da tribünde
    'ın bugün ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip edecek. Rumen çalıştırıcı 'dan 'ya geçecek. Shakhtar-Roma karşılaşmasında 'i mercek altına alacak.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:38
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