Janssen'in menajerinden şok açıklama!
Hollanda basınına konuşan Janssen'in menajeri Louis laros, sakatlığı süren futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:18
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Kartal tarihi virajda
Toplam 14
Yorum
böyle kıyas olmaz! FB nin çeyrek final oynarken ki kadrosu ile bugünkü kadrosu bir mi? toplama bir takımla lige meydan okuyoruz milyon dolar saçanları eziyoruz
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Muslera yolcu
Toplam 12
Yorum
GS N;DIAYE GITTI;RODRIGEZ YAKINDA;BELHANDA;YOLCU;GOMIS VE MUSLERAYI POSTALARIZ:SABRI UMUT;SELCUK ;BALTA:ALI VELI DELI YASA FATIH HOCA VE BASKAN
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 16
Yorum
hayri bey eğer rüyanızda bjk 2 gol atmışsa yediğiniz gol minimum 4 veya 5 goldür.
Janssen'in menajerinden şok açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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