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    20 Şubat 2018, Salı
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    'in menajerinden şok açıklama!

    Janssen'in menajerinden şok açıklama!

    Hollanda basınına konuşan Janssen'in menajeri Louis laros, sakatlığı süren futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:18
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