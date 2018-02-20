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    20 Şubat 2018, Salı
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    Heynckes’ten, Güneş’e övgü

    Heynckes’ten, Güneş’e övgü
    , 'e övgüler yağdırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, " takım futbolunu iyi oynatan bir hocaya sahip. Beşiktaş üzerinde Şenol Güneş faktörü önemli, çok disiplinli bir takım yönetiyor. Şans eseri buraya gelmediler. Grupta deplasmanda oynadıkları tüm maçlarını kazandılar Beşiktaş'ın neden daha önceden son 16 turuna kalmadığını anlamıyorum. Onlar geri çekilmeyecek ve biz de baskı uygulamaya çalışacağız. Ben de futbolcular gibi gerginim. Grip salgını var ve takımda değişiklikler oluyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan tecrübeli oyuncu Hummels de, "İkili mücadeleler sert geçecek, buna hazırız. Beşiktaş'ın eski stadyumunu biliyorum. Çok güzel atmosfer yaşatıyorlar. Çok gürültülü bir taraftara sahipler. Takımın etkili oyuncuları var. Böyle bir takımı küçük göremezsiniz ve dikkatli olmalısınız" yorumunu yaptı.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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