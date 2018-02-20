Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ı 5-0 yendikleri maçın ardından soruları yanıtladı.
İşte Heynckes'in ifadeleri:
İlk yarı zorlandık, oyunun akışını bulamadık. Pas yapamadık, tempo yapamadık. İstanbul'da savunma futbolu oynamayacağız. Yine bilindik oyunumuzu oynayacağız. Beşiktaş 5-0'lık skoru hak edecek bir takım değil. Maçtan önce böyle böyle yüksek bir galibiyet planlamıyordum. Beşiktaş'ı hala çok iyi bir takım olarak görüyorum. 11'e 11 oynasaydık böyle bir sonuç çıkmayabilirdi.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:32
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Burak uyuyamadı!
Toplam 11
Yorum
Tamer61 Isteksizdi oynamak istememis nede olsa kankileri rakip takimdaydi. Burak ne zaman bir penalti pozisyonuna yok yok dedi? itiraz etmedi...
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 11
Yorum
mızmızfbli Şimdi sizde olsa ilk onbir oynar ama bizde gökhan törenin bile yedeği. Düşünün aradaki kailte farkını.
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Özkahya infiali
Toplam 22
Yorum
öğretici nedense bjk fb ceza sahalarında adam ölmezse penaltı verilmiyor fb ve bjklı defans oyuncularının hepsine elle oynamak serbest ceza sahasında
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