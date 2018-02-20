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    20 Şubat 2018, Salı
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    Heynckes'ten 'a övgü

    Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü

    Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, 'ı 5-0 yendikleri maçın ardından soruları yanıtladı.

    Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Heynckes'in ifadeleri:

    İlk yarı zorlandık, oyunun akışını bulamadık. Pas yapamadık, tempo yapamadık. İstanbul'da savunma futbolu oynamayacağız. Yine bilindik oyunumuzu oynayacağız. Beşiktaş 5-0'lık skoru hak edecek bir takım değil. Maçtan önce böyle böyle yüksek bir galibiyet planlamıyordum. Beşiktaş'ı hala çok iyi bir takım olarak görüyorum. 11'e 11 oynasaydık böyle bir sonuç çıkmayabilirdi.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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