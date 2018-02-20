CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'den yorumu

    Hasan Kabze'den Beşiktaş yorumu

    Eski milli futbolcu , ’nin düzenlediği '' programında öğrencilerle bir araya geldi. Kabze, 'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşısındaki şansını da değerlendirerek, "Beşiktaş'ın tur şansının olduğuna inanıyorum" dedi.

    Bir dönem 'de , , Akhisarspor ve Avrupa'da ise Montpellier gibi takımlarda forma giyen , 'nin gerçekleştirdiği '' programına katıldı. Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu'nda spor spikeri Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde yapılan programa öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

    "Şampiyonluk yarışında favorim Galatasaray"
    Türk Futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kabze, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında şöyle konuştu:
    "Şampiyonluk yarışında Galatasaray avantajlı görünüyor. Özellikle 'in gelmesiyle dengeler değişti. Başakşehirspor iyi işlere imza atsa da benim favorim Galatasaray."

    "Arda Turan'a karşı tepkileri abartılı buluyorum"
    Son haftalarda gündemi meşgul eden hakem hatalarıyla ilgili olarak konuşan Kabze, "Hakemler de futbolun bir parçası. Büyük maçlarda büyük bir baskı altında kalıyorlar. Bu yüzden hata yapabiliyorlar. Hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
    Kabze, 'dan 'e transfer olan 'a karşı tepkileri de abartılı bulduğunu söyledi.

    "Zor bir maç olacak ama Beşiktaş'ın tur şansının olduğunu düşünüyorum"
    Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün oynanacak olan - maçıyla ilgili yaptığı yorumda, "Bayern Münih çok güçlü bir takım. Beşiktaş önemli bir maça çıkacak. Zor bir maç olacak ama Beşiktaş'ın tur şansının olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
    Söyleşinin sonunda Hasan Kabze, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Spor yapmaya özen gösterin. Ancak spor tek başına yeterli değil. Onun yanında eğitim de önemli. Kendinizi geliştirin. Bunun sonucunda başarı gelecektir."
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasan Kabze'den Beşiktaş yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN