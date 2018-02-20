Hasan Kabze'den Beşiktaş yorumu
Eski milli futbolcu Hasan Kabze, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 'Spor Söyleşileri' programında öğrencilerle bir araya geldi. Kabze, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih karşısındaki şansını da değerlendirerek, "Beşiktaş'ın tur şansının olduğuna inanıyorum" dedi.
"Şampiyonluk yarışında favorim Galatasaray"
Türk Futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kabze, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında şöyle konuştu:
"Şampiyonluk yarışında Galatasaray avantajlı görünüyor. Özellikle Fatih Terim'in gelmesiyle dengeler değişti. Başakşehirspor iyi işlere imza atsa da benim favorim Galatasaray."
"Arda Turan'a karşı tepkileri abartılı buluyorum"
Son haftalarda gündemi meşgul eden hakem hatalarıyla ilgili olarak konuşan Kabze, "Hakemler de futbolun bir parçası. Büyük maçlarda büyük bir baskı altında kalıyorlar. Bu yüzden hata yapabiliyorlar. Hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Kabze, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a karşı tepkileri de abartılı bulduğunu söyledi.
"Zor bir maç olacak ama Beşiktaş'ın tur şansının olduğunu düşünüyorum"
Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün oynanacak olan Beşiktaş-Bayern Münih maçıyla ilgili yaptığı yorumda, "Bayern Münih çok güçlü bir takım. Beşiktaş önemli bir maça çıkacak. Zor bir maç olacak ama Beşiktaş'ın tur şansının olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Söyleşinin sonunda Hasan Kabze, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "Spor yapmaya özen gösterin. Ancak spor tek başına yeterli değil. Onun yanında eğitim de önemli. Kendinizi geliştirin. Bunun sonucunda başarı gelecektir."
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:27
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Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi
Toplam 3
Yorum
mehmett sayın başkan boşver oyun felan...bize ii bir kaleci al..en buyuk sorunumuz kalede yasanıyor..bu kaleci boş beleşşş..bir tek top kurtarmaz mı
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Final mi? Neden olmasın
Toplam 3
Yorum
servet tabi ki ne demek sampiyonlar liginde finali kazan buna kimse tesadüf demez bunu yapamayanlar tesedüf olur inanmak kazanmanin yarisi milleti
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Usta dönemi karne zayıf
Toplam 3
Yorum
ERAY En büyük başarısı 6. olmak ve bunun da üstüne çıkamayacak. TS'nin gördüğü en başarısız yönetimlerden biri.
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