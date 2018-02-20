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    20 Şubat 2018, Salı
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    'den 'a ziyaret

    Gomez'den Beşiktaş'a ziyaret

    İki sezon önce 'ta oynayan ve attığı 26 golle şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan Mario , Münih'te eski takımını ziyaret etti.
    Dün gece Siyah-Beyazlıların kamp yaptığı otele gelen Gomez, takım arkadaşları ile sohbet ederek başarı diledi.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:58
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