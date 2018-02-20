Gomez'den Beşiktaş'a ziyaret

İki sezon önce Beşiktaş'ta oynayan ve attığı 26 golle şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan Mario Gomez, Münih'te eski takımını ziyaret etti.

Dün gece Siyah-Beyazlıların kamp yaptığı otele gelen Gomez, takım arkadaşları ile sohbet ederek başarı diledi.