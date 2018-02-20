- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:58
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 6
Yorum
Taner39 Bayern farklı kazanır.Çünkü Beşiktaş bu maçı 11 kişi tamamlayamaz.Özellikle Q7 kesin atılır.İnşallah yanılan ben olurum.Ama gerçek bu.
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‘Kameni klasını gösterdi’
Toplam 1
Yorum
sabrın sonu !! kameni volkandan daha çevik bir kaleci..bunu ispat etti.
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Balotelli, Fenerbahçe'ye faydalı olur
Toplam 1
Yorum
9 numara adam gol makinası ve çok hırslı..fener de iş yapar..
Gomez'den Beşiktaş'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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