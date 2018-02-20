Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek mesajı!
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.
Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.
UEFA DA PAYLAŞIM YAPTI
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Cenk Tosun'un paylaşımını alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş, bu adam olmadan ne yapacak?
Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Beşiktaş formasıyla 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 20:51
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Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...
Toplam 21
Yorum
Barzinho Beşiktaşım inş. ıyı bır skorla doner. Avrupanın en ıyı 3 kulubunden 1 tanesı net sekılde ortada
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Ameliyat oldu
Toplam 2
Yorum
Dr.Alban 1 maçlık canı varmış oda gitti. Eray yerine u21 de kalede kim duruyosa o gelsin Allah aşkına .
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Münih'te 11'ler belli oldu! Sürpriz tercihler...
Toplam 21
Yorum
gs sana inanmayan elenmeni bekleyen bazı yorumculara inat ben buğün beşiktaşlıyım dualarım seninle başarılar beşiktaş
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