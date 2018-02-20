Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek mesajı!

Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.







UEFA DA PAYLAŞIM YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Cenk Tosun'un paylaşımını alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş, bu adam olmadan ne yapacak?



Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Beşiktaş formasıyla 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

