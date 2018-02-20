CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan 'a destek mesajı!

    Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek mesajı!

    Devre arası transfer döneminde 'tan ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan , sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.

    Tecrübeli golcü maçı öncesi 'a başarılar dilerken ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.



    UEFA DA PAYLAŞIM YAPTI
    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, 'un paylaşımını alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş, bu adam olmadan ne yapacak?

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN