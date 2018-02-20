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    20 Şubat 2018, Salı
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    'a şoku!

    Beşiktaş'a kırmızı kart şoku!
    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanına çıkan 'ta , 16. dakikada gole giden Lewandowski'yi düşürdü. Hakem mutlak gol pozisyonu olarak değerlendirdi ve Hırvat futbolcuya gösterdi. Temsilcimiz Beşiktaş 10 kişi kaldı.

    Vida, kariyerinin ilk kırmızı kartını Bayern karşısında gördü.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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