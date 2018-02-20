Beşiktaş Talisca için TFF'ye başvurdu!

Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Anderson Talisca için TFF'ye itirazda bulundu. Cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek sambacı için hazırlanan 5 maddelik dilekçede, emsal kararlar örnek gösterilerek sarı kartın iptali istendi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu başkanlıklarına gönderilen başvuru metninin açıklama kısmında 5 maddelik detaylı bir metin yer aldı. İlk maddede sarı kartın ciddi ve 'aşikar hakem hatası'na dayandığı ve kaldırılması gerektiği belirtildi.



'AŞİKAR HAKEM HATASI' VURGUSU

İkinci maddede pozisyon detaylı bir şekilde anlatılırken yayıncı kuruluş görüntülerinin incelenmesi istendi. Hakemin 10 metre ötesindeki pozisyonu hatalı okuduğunu belirten siyah-beyazlı kulüp, üçüncü olarak FIFA Disiplin Talimatı'nın 77/b maddesindeki 'aşikar hakem hatası'nda kararın Disiplin Kurulu'nca kaldırılabileceğini hatırlatıp, 2007 yılında Kürşat Durmuş'un iptal edilen cezasını emsal gösterdi. 4. maddede ceza nedeniyle kulübün derbide telafisi zor zararlara uğrayabileceğini hatırlatan Beşiktaş, 5. maddede kanun, statü ve talimatlar gereği sarı kartın kaldırılması talebini TFF'ye iletti.