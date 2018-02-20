Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Jeremain Lens, Beşiktaş'ın bugün Bayern Münih ile oynayacağı kader maçı öncesi eğlencenin dozunu kaçırdı. Ünlü futbolcuyu arkadaşları böyle kamufle etti.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:07
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Kartal tarihi virajda
Toplam 3
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ beşiktaşlı 1977 Bayern senin gruplarda oynadığın 5. sınıf takımlardan değil bil istedim
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Trabzonspor gole hasret
Toplam 1
Yorum
fanatik rıza hoca yusuf yazıcıyı bitirmeyemi calışıyor onu neden 90dakika oynatmıyor anlamak mümkün deyil bitirmeye uğraşıyor seyirciye yuhlatıyor
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Muslera yolcu
Toplam 6
Yorum
Volkan ın eskittikleri Volkan Demirel Muslera rekabetini Mondragon,Sanchis,Franco da olduğu gibi yine Volkan kazandı. En iyi Muslera zorladı ama kısmet ne diyelim.
Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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