Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?

Avrupa'daki tek temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor. Alman devi Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce hiç mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Peki bugün sizce ne olacak?



