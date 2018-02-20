Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Avrupa'daki tek temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor. Alman devi Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce hiç mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Peki bugün sizce ne olacak?
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:25
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G.Saray’dan Mehmetçiklere destek | VİDEO
Toplam 2
Yorum
akrep desteğiniz için teşekkürler de Fatih hoca oyunu okuyamadığın için GS li Mehmetçikleri ne kadar üzdüğünün farkındamısın acama kendine gel lüt
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Burak Yılmaz’dan ‘penaltı yok’ işareti
Toplam 10
Yorum
KAPLAN BURAK EĞER PENALTI DEĞİLSE NEDEN YERE DÜŞTÜN TOPA VURMADIN AÇIKLARMISIN
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Konuşurken plan yapmam
Toplam 2
Yorum
oezel Şurda üç kişiyiz, birbirimizi biliriz.....!!!
Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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