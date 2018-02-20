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    20 Şubat 2018, Salı
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    -Bayern maçı nasıl sonuçlanır?

    Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?

    Avrupa'daki tek temsilcimiz , Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçına çıkıyor. Alman devi 'le deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce hiç mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

    Peki bugün sizce ne olacak?

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:25
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