Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi son dakika
Beşiktaş'ın Münih'te Bayern Münih ile karşılaşacağı maç öncesi hava sıcaklığının -7 dereceye kadar düştüğü bildirildi.
Kara Kartal, 22.45'te başlayacak mücadelede ünlü Allianz Arena çimlerinde avantaj arayacak. Bugüne kadar göğsümüzü kabartan Şenol Güneş ve öğrencilerinden tüm Türkiye'nin beklentisi Almanya'dan iyi bir skorla dönmesi...
KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Bayern Münih - Beşiktaş maçının başlamasına saatler kala Münih'te kar yağışı etkisini artırdı. Hava sıcaklığı ise -7 dereceye kadar düştü. Hava durumunun maç saatinde de benzer şekilde seyretmesi bekleniyor.
MALATYA VE BAŞAKŞEHİR'DEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK MESAJI
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu Bayern Münih sınavı öncesi sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a destek mesajları paylaştı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 20:25
-
PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 5
Yorum
volkan mhk konuyu idrak edememiş galiba adam istifa etmiş sen kime ham mahrumiyeti veriyorsun ...
-
Başkandan Mehmetçik'e destek
Toplam 3
Yorum
Kralex Bu adamı sevmiyorsunuz ama milliyetçiliğini görmezden geliyorsunuz.. Mehmetçik Vakfına en çok bağış yapan başkandır Aziz Yıldırım..
-
Altyapıya 8 transfer
Toplam 3
Yorum
kocamanın farkı gelecek yıllarda daha çok genci a takımda göreceğiz. şu an bile 2 tane genç oyuncu zaman zaman 11'e giriyor.
Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi son dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.