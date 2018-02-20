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    20 Şubat 2018, Salı
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    - maçı öncesi son dakika

    Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi son dakika

    'ın Münih'te ile karşılaşacağı maç öncesi hava sıcaklığının -7 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

    Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir sezon geçiren Beşiktaş, son 16 turunda sahne alıyor. Siyah-beyazlılar, Bayern Münih ile tarihi sınava çıkıyor.

    Kara Kartal, 22.45'te başlayacak mücadelede ünlü Allianz Arena çimlerinde avantaj arayacak. Bugüne kadar göğsümüzü kabartan ve öğrencilerinden tüm Türkiye'nin beklentisi Almanya'dan iyi bir skorla dönmesi...

    KAR YAĞIŞI BAŞLADI
    - maçının başlamasına saatler kala Münih'te kar yağışı etkisini artırdı. Hava sıcaklığı ise -7 dereceye kadar düştü. Hava durumunun maç saatinde de benzer şekilde seyretmesi bekleniyor.



    MALATYA VE BAŞAKŞEHİR'DEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK MESAJI
    Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu Bayern Münih sınavı öncesi sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a destek mesajları paylaştı.





    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:25
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