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    20 Şubat 2018, Salı
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    buz kesti

    Almanya buz kesti

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'ı bu akşam Münih'te sert bir hava bekliyor.

    Bayer Münih ile karşılacak olan 'ı oldukça soğuk bir hava bekliyor. 'da kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kritik mücadele öncesi kentte hissedilen hava sıcaklığı zaman zaman -10'lara kadar düştüğü kaydedildi.

    Ayrıca saatiyle 22.45'te başlayacak karşılaşma sırasında kar yağışı bekleniyor.



    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:47
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