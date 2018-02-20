Almanya buz kesti

Bayer Münih ile karşılacak olan Beşiktaş'ı oldukça soğuk bir hava bekliyor. Almanya'da kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kritik mücadele öncesi kentte hissedilen hava sıcaklığı zaman zaman -10'lara kadar düştüğü kaydedildi.



Ayrıca Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak karşılaşma sırasında kar yağışı bekleniyor.







