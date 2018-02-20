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    20 Şubat 2018, Salı
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    'da 5 bin Beşiktaşlı

    <a href="/index/allianz-arena?id=e1674e8e-0fab-490b-b055-8289e8327902" class="" rel="tag">Allianz Arena</a>'da 5 bin Beşiktaşlı

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile arasında yapılan maçı tribünlerden 70 bin futbolsever takip etti.

    Münih'teki 'da yapılan maçta tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

    Maç öncesi skor tabelasında Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazısı yer aldı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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