Münih'teki Allianz Arena'da yapılan maçta tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Maç öncesi skor tabelasında Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazısı yer aldı.