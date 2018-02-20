Allianz Arena'da 5 bin Beşiktaşlı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasında yapılan maçı tribünlerden 70 bin futbolsever takip etti.
Münih'teki Allianz Arena'da yapılan maçta tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Maç öncesi skor tabelasında Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazısı yer aldı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:34
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Burak uyuyamadı!
Toplam 11
Yorum
Tamer61 Isteksizdi oynamak istememis nede olsa kankileri rakip takimdaydi. Burak ne zaman bir penalti pozisyonuna yok yok dedi? itiraz etmedi...
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 11
Yorum
mızmızfbli Şimdi sizde olsa ilk onbir oynar ama bizde gökhan törenin bile yedeği. Düşünün aradaki kailte farkını.
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Özkahya infiali
Toplam 22
Yorum
öğretici nedense bjk fb ceza sahalarında adam ölmezse penaltı verilmiyor fb ve bjklı defans oyuncularının hepsine elle oynamak serbest ceza sahasında
Allianz Arena'da 5 bin Beşiktaşlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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