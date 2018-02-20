21 yıl sonra gelen özür

UEFA Şampiyonlar Ligi 1997-98 sezonunda PSG ve Göteborg ile birlikte E Grubu'nda yer alan Beşiktaş ve Bayern Münih arasında Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada yaşanan 'Aldi market poşeti' olayı sonrası Almanya ile Türkiye arasında diplomatik kriz çıkmış, bir stat dolusu kendini bilmez Alman taraftar yüzünden iki ülke karşı karşıya gelmişti...

Bu skandaldan 21 yıl sonra Bayern Münih taraftarından yaşananlarla ilgili özür geldi.







Dün akşam 70 kadar Alman ve Türk taraftarın bir araya geldiği yemekte Bayern Münih taraftarları o çirkin olay sebebiyle özür diledi.

Maliyetini Bayern Münih taraftarlarının karşıladığı özel gecede olayı tatlıya bağlamak isteyen Alman taraftarlar, yarattıkları dostça ortamda Türk misafirlerinin gönlünü aldı, ırkçılık ve şiddet karşıtı mesajlar verdi.



Yaşanan bu güzel ve anlamlı buluşma dış basında da kendisine yer buldu.







NELER YAŞANMIŞTI?



Almanya'daki maçta Bayern Münih taraftarları, ucuzcu Alman marketler zincirinin alışveriş torbalarını tribünlerde göstererek, Beşiktaş'ı ve onu destekleyenleri aşağılamak istemişti. Bir yandan, "Aldi sizleri selamlıyor" pankartı asılırken, diğer yandan da "Aldi'ye gidin" sloganları atılmıştı.