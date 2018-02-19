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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Tite’nin yardımcısı izlemeye geliyor

    Tite’nin yardımcısı izlemeye geliyor
    Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin gönderdiği ekip, karşısında Anderson Talisca'yı izleyecek. Sambacılar, öncesi Beşiktaşlı Talisca'nın son durumu hakkında rapor hazırlayarak, Tite'ye sunacak. Talisca formuyla kadroya girme şansını artırdı. Şili Milli Takımı yetkililileri de Medel ile Vidal'i izleyecek.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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