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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Son prova Allianz Arena’da

    Son prova Allianz Arena’da
    hazırlıklarının etabını tamamladı. Antrenmanda taktik çalışma yapıldı. Son prova bu akşam 21.30'da Allianz Arena'da yapılacak. Güneş idmandan önce basın toplantısı düzenleyecek.

    Yolculuk bugün
    Siyah-beyazlı takım bugün özel uçakla 'ya gidecek. 'ndan saat 14.00'te Münih'e hareket edecek olan kafile, burada kalacağı otelde kampa girecek.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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