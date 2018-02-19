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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Panzerler çekiniyor

    Panzerler çekiniyor
    , 'tan çekiniyor. Bundesliga'da en yakın rakibine 21 puan fark atan Münih ekibinden Tolisso, "Geçen sezon 'a karşı 'da oynama fırsatı buldum. Çeyrek finalde onları elemiştik ama çok zor oldu. Sahasında mükemmel bir atmosfer var" diye konuştu. de, ", Leipzig maçlarında küçümsenmeyecek bir takım olduğunu gösterdi. Hafife almamalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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