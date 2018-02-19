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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’yu satıp Talisca’yı alacak!

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>’yu satıp Talisca’yı alacak!

    Beklentileri karşılayamayan Alvaro 'nun Çin'e satılması yeniden gündemde...

    Siyah-beyazlı yönetimin, Bayern Münih maçından kötü bir sonuç alınması halinde Çin'den gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye alabileceği iddia edildi. 'nun 10 milyon euro ve üzerinde bir fiyata satılması halinde, gelecek para ile Benfica'dan Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasının planlandığı belirtiliyor.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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