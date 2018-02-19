Münih'te gündem Beşiktaş!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Bayern Münih'te futbolcular, rakipleri karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söylediler.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:29
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Devir teslim!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı 2penaltılıSerdarDENGESİZ.ÇıkardınKORAY ıAL.GomisiÇıkar.ERENİal.DONKdursunYerinde.FegİÇıkar.Yasinİal.RecepGökaySelçukKaanNerede?AykutuÖrnekAL
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 21
Yorum
gs lı çok yazık oldu ben fatih terimin tudordan üstün oldugunu daha iyi hoca oldugunu sanmıyorum tudor daha iyiydi fatih kovuldu 4 üncüye aday.
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G.Saray kulüp doktoru uyarmıştı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
taner bu durumdaki oyuncuyu oynatmak ne onu riske atmak demektir.ne olursa olsun oynatmamak gerektı.hadi yöneticiler bunu düşünemediler.doktor ni
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