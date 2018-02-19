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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Münih'te gündem !

    Münih'te gündem <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>!

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Bayern Münih'te futbolcular, rakipleri karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söylediler.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:29
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