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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    İptal edilmezse ertelensin!

    İptal edilmezse ertelensin!

    maçında gördüğü hatalı sarı kartla derbisinde cezalı duruma düşen Anderson için gözler 'de...

    Siyah-beyazlılar, kartın hatalı olduğunun ortaya çıkması üzerine 'nın cezasının kaldırılmasını istiyor. Resmi itiraz dilekçesi bugün verilecek. 'nın cezası kaldırılmazsa yönetim, bu kez geçmişteki örneklerde olduğu gibi Talisca'nın cezasının ertelenmesi istenecek.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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