Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 1. olağan toplantısı, 24 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre divan kurulu toplantısı, saat 10.30'da Vodafone Park'taki Kuzey Alt (Yeni Açık Tribün) bölümünde gerçekleştirilecek.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:18
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 22
Yorum
Dost Kadıköy korkusu şimdiden başladı.
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Hasan Ali cezalı
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası FB için hayırlı olmuş. Para veren olursa, satılabilir. FB satılmak istendiğinde alıcı bulmayan oyuncuları transfer etmemeli.
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G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 3
Yorum
austin zaten noramli bu şimdiden ifadesi yanlış.2-3 yıl izleyip transfer edenler var.2-3 sezon yapılanmadan heryıl böyle hüsran olur.
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