CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ta divan kurulu toplanıyor

    Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor

    Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 1. olağan toplantısı, 24 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre divan kurulu toplantısı, saat 10.30'da Vodafone Park'taki Kuzey Alt (Yeni Açık Tribün) bölümünde gerçekleştirilecek.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN