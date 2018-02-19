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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Babel’den Ribery& Robben’li paylaşım

    Babel’den Ribery& Robben’li paylaşım

    sosyal medya hesabından Bayern maçına yönelik iki paylaşımda bulundu

    İlkinde Hoffenheim forması giyerken Bayern'e karşı oynadığı maçta Frank Ribery ile çekilen fotoğrafını paylaşan yıldız 'Tecrübe' notunu ekledi. İkincisinde ise vatandaşı Robben'in önceki gün oynanan Wolfsburg-Bayern maçındaki görüntüsünü paylaştı ve dikkat edilmesi gereken isimlerden biri olduğunu belirtti.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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