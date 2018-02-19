Babel’den Ribery& Robben’li paylaşım

Ryan Babel sosyal medya hesabından Bayern maçına yönelik iki paylaşımda bulundu

İlkinde Hoffenheim forması giyerken Bayern'e karşı oynadığı maçta Frank Ribery ile çekilen fotoğrafını paylaşan yıldız 'Tecrübe' notunu ekledi. İkincisinde ise vatandaşı Robben'in önceki gün oynanan Wolfsburg-Bayern maçındaki görüntüsünü paylaştı ve dikkat edilmesi gereken isimlerden biri olduğunu belirtti.