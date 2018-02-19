Babel’den Ribery& Robben’li paylaşım
Ryan Babel sosyal medya hesabından Bayern maçına yönelik iki paylaşımda bulundu
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Babel’den Ribery& Robben’li paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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