Algıyı sahada bozacağız
Orman, Konya’daki hakem faciasıyla ilgili Bayern maçının ardından açıklama yapacağını söyledi: Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılılar. Ama biz sahada çözeceğiz
HAKEM İYİ Kİ YABANCI!
ORMAN bu hafta sonu F.Bahçe ile sahalarında oynayacaklarını belirterek, "Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı br şampiyonluk yok. Onun için şu anda Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmamız lazım. Allah'tan Bayern maçında yabancı bir hakem var" dedi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Algıyı sahada bozacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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