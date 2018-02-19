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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Algıyı sahada bozacağız

    Algıyı sahada bozacağız

    Orman, Konya’daki hakem faciasıyla ilgili Bayern maçının ardından açıklama yapacağını söyledi: Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılılar. Ama biz sahada çözeceğiz

    Başkan Fikret Orman, Konyaspor maçındaki hakem kararları ile ilgili maçının ardından açıklama yapacağını söyledi. BJK TV'ye 'Beşiktaş kollanıyor' algısını değerlendiren Orman: "Başarılılar. Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası" dedi. Orman, bu konunun Bayern maçının önüne geçmesini istemediğini belirterek, "Salı akşamı maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya Perşembe bununla ilgili bir açıklama yaparım. Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var" ifadelerini kullandı.

    HAKEM İYİ Kİ YABANCI!
    ORMAN bu hafta sonu F.Bahçe ile sahalarında oynayacaklarını belirterek, "Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı br şampiyonluk yok. Onun için şu anda Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmamız lazım. Allah'tan Bayern maçında yabancı bir hakem var" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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