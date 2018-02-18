Fikret Orman: Allah'tan Bayern maçında...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'ye Siyah-Beyazlıların gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ALLAH'TAN BAYERN MAÇINDA YABANCI HAKEM VAR"
"Tarihimiz açısından önemli bir mücadele. Takım kadromuz tam olarak sahada, sakatımız yok. Oyuncularımın morali iyi. Biraz tabii Konya maçına üzüntülüler ama her maç bittikten sonra yeni bir maç başlıyor. Lig'de daha çok maçımız var. Bizim buradaki direkt rakiplerimizin hepsiyle maçlarımız var. Bu hafta sonu da Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı br şampiyonluk yok. Daha önümüzde çok maç var. Onun için şu anda Lig değil de daha fazla Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmamız lazım. Çok kaliteli, tecrübeli bir kadromuz var. Bunların hepsini, aşabilecek güçte olduğumuza inanıyorum. Futbol şansı yanımızda olsun. Allahtan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok. İnşallah güzel bir maç olacak."
"BİZİM DE SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR"
"Başarılılar. Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şu anda Bayern Münih maçının önüne geçmesini çok doğru bulmuyorum. Beşiktaş camiası olarak şu anda Bayern Münih maçına konstantre olalım. Salı akşamı inşallah maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya Perşembe bununla ilgili bir açıklama yaparım. Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim netice itibari ile şu anda iki sorumluluğum var. Ama benim esas sorumluluğum Beşiktaş'tır Ben Beşiktaş başkanıyım. Türk sporuna hizmet etmek bir tek benim görevim değil, herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim."
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:46
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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