Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Beşiktaş Kulübü, Anderson Talisca'nın Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla ilgili TFF'ye itirazda bulunacak.
Siyah-beyazlı yetkililer, Talisca'ya verilen sarı kartın iptal edilmesi gerektiğini, bunun örneklerinin Avrupa'da yaşandığını dile getirdiler. Yöneticiler, "Avrupa'da örnekleri var bizim ligimizde de uygulanabilir. Talisca'nın yanlış sarı kartının iptal edilmesi gerekir. Gerekli incelemeleri yapacağız ve itiraz başvurusunda bulunacağız. Talisca'nın %100 gol pozisyonunda düşürülmesi, Lens'e yapılan ve verilmeyen penaltı var; bunları da unutmuş değiliz" diyerek hukuki çalışma başlatacaklarını bildirdiler.
ÇARŞAMBA BASIN TOPLANTISI
Beşiktaş, pazartesi günü Talisca'nın haksız yere kart gördüğü gerekçesiyle TFF'ye itirazını bildirecek. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:19
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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