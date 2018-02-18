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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'tan flaş Talisca hamlesi!

    Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!

    Kulübü, Anderson Talisca'nın maçında gördüğü sarı kartla ilgili TFF'ye itirazda bulunacak.

    Kulübü, maçında sarı kart görerek derbide cezalı duruma düşen Anderson Talisca için Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu ve Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak.

    Siyah-beyazlı yetkililer, Talisca'ya verilen sarı kartın iptal edilmesi gerektiğini, bunun örneklerinin Avrupa'da yaşandığını dile getirdiler. Yöneticiler, "Avrupa'da örnekleri var bizim ligimizde de uygulanabilir. Talisca'nın yanlış sarı kartının iptal edilmesi gerekir. Gerekli incelemeleri yapacağız ve itiraz başvurusunda bulunacağız. Talisca'nın %100 gol pozisyonunda düşürülmesi, Lens'e yapılan ve verilmeyen penaltı var; bunları da unutmuş değiliz" diyerek hukuki çalışma başlatacaklarını bildirdiler.

    ÇARŞAMBA BASIN TOPLANTISI
    Beşiktaş, pazartesi günü Talisca'nın haksız yere kart gördüğü gerekçesiyle TFF'ye itirazını bildirecek. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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