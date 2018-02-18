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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Başkan tatilini kesti

    Başkan tatilini kesti
    Bayern Münih maçı öncesinde Amerika'ya giden ve doğrudan Münih'e geçmeyi düşünen Başkan 'ın programını değiştirerek Türkiye'ye dönme kararı aldı. Fikret Orman'ın yöneticilerle bir değerlendirme görüşmesi yapacağı, ardından Ümraniye'ye giderek teknik direktör Şenol Güneş ve takımla da bir araya geleceği bildirildi. Orman'ın yönetici arkadaşlarına "Şu an en önemli konumuz Bayern Münih maçı. Lig ile ilgili gerekli resmi açıklamaları Salı'dan sonra yapmalıyız. Hiç bir olumsuz hareketin ve davranışın takımı etkilemesine izin vermeyin" dediği ifade edildi
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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