Quaresma: O parayı asla vermem
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma şoku yaşanıyor... Geçtiğimiz sezon kampa geç katıldığı için yönetim tarafından 350 bin Euro cezaya çarptırılan Portekizli yıldızın FIFA'ya başvurması ortalığı karıştırdı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:13
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Her karara saygım var
Toplam 1
Yorum
öğretici asla ibra edilmemeli !
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''Sevinçten ağlayacağım''
Toplam 3
Yorum
M7 Bir FBli olarak şuan form durumu Muslera'dan iyi olsa da asla bir Muslera kadar iyi olamaz. Muslera TR'deki en iyi yabancı kaleci bence.
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Elle oynama iddiası!
Toplam 7
Yorum
spotmen BJK 10 puan geriden şampiyon olabilecek bir kadro ama Şenol ile olmaz.Şenol bu kadro için hafif kalıyor. Yanlışlar diz boyu.
Quaresma: O parayı asla vermem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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