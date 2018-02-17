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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    : O parayı asla vermem

    <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a>: O parayı asla vermem

    Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma şoku yaşanıyor... Geçtiğimiz sezon kampa geç katıldığı için yönetim tarafından 350 bin Euro cezaya çarptırılan Portekizli yıldızın FIFA'ya başvurması ortalığı karıştırdı.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:13
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