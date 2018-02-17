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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Quaresma 13 maç sonra yedek

    Quaresma 13 maç sonra yedek
    Beşiktaş'ta yedek soyunan , Süper Lig'de 13 maç aradan sonra ilk 11'de yer almadı. Şenol Güneş'in Bayern maçını düşünerek dinlendirdiği Portekizli yıldız, ikinci yarıda oyuna dahil oldu ancak puan kaybını önleyemedi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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