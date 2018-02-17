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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    & şoku

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> & <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> şoku

    , 39’da Skubic’e yaptığı hareketin ardından sarı kartla cezalandırıldı. ise 53’te aleyhine çalınan tartışmalı düdükte, ’ın kendisine faul yaptığına itiraz edip kartı gördü

    , Konya deplasmanından ağır yaralı döndü. Kart sınırında 4 futbolcusuyla (Pepe, Adriano, Oğuzhan, Talisca) Konya'ya giden Kara Kartal, iki yıldızını evindeki kritik F.Bahçe derbisi öncesi karttan kaybetti. Son derece sert geçen mücadelede hakem Alper Ulusoy, yapılan fauller nedeniyle maçı sık sık durdurdu. 'ta ilk cezalı duruma düşen oldu. Portekizli stoper, maçın 39. dakikasında Skubic'le birlikte topa hareketlendi. Skubic topa dokunurken, Portekizli yıldızın ayağı boşa çıktı ve Konyalı savunmacıya faul yaptı. Hakem tereddütsüz sarı kartını gösterdi. Cezalı duruma düşen Pepe, bunun moral bozukluğunu, acemice sektirdiği topun beraberlik golü olarak kendi ağlarına gitmesiyle fazlasıyla yaşadığını gösterdi.

    TALİSCA DA ANLAMADI
    Kara Kartal'ın derbi öncesi cezalı duruma düşen ikinci yıldızı ise oldu. Brezilyalı orta saha, 53. dakikada Ali Turan'la ikili mücadeleye girdi. topuğuna darbe alırken, hakem tartışmalı bir şekilde aleyhine faul verdi. Yıldız futbolcu bu karara şaşırırken, eliyle 'görmüyor musun?' şeklinde itiraz etti. Ulusoy da sarı kartını çıkartıp Talisca'yı da gibi F.Bahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşürdü.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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