Pepe, 39’da Skubic’e yaptığı hareketin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Talisca ise 53’te aleyhine çalınan tartışmalı düdükte, Ali Turan’ın kendisine faul yaptığına itiraz edip kartı gördü
TALİSCA DA ANLAMADI
Kara Kartal'ın derbi öncesi cezalı duruma düşen ikinci yıldızı ise Talisca oldu. Brezilyalı orta saha, 53. dakikada Ali Turan'la ikili mücadeleye girdi. Talisca topuğuna darbe alırken, hakem tartışmalı bir şekilde aleyhine faul verdi. Yıldız futbolcu bu karara şaşırırken, eliyle 'görmüyor musun?' şeklinde itiraz etti. Ulusoy da sarı kartını çıkartıp Talisca'yı da Pepe gibi F.Bahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşürdü.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
Pepe & Talisca şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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