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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Özdilek: Bu sonuç iki tarafı da mutlu etmedi

    Özdilek: Bu sonuç iki tarafı da mutlu etmedi

    , enteresan bir maç oynadıklarını belirterek, "1-1'lik sonuç açıkçası iki tarafı da çok mutlu etmedi" dedi

    Bir gazetecinin 'in kendisini hakemlere doğru itmesiyle yaşanan diyaloğu anlatmasını istemesi üzerine Özdilek, "Yok anlatmayayım. Şenol hoca sevdiğimiz bir büyüğümüz. Tabii ki hepimiz gerginiz ama yine de bizler yönetenler olarak soğukkanlılığımızı kaybetmememiz gerekir" dedi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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