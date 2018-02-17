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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Medel Jahovic tartıştı

    Medel Jahovic tartıştı
    Kartal'ın savunmadaki etkili isimlerinden Medel maçın uzatma anlarında Jahovic ile tartıştı. Medel bir pozisyonda kendisine faul yaptığı gerekçesiyle yerde kalan Jahovic ile sözlü olarak tartışırken uzun süre de maçın hakemine itiraz etti. Jahovic savunmasına zor anlar yaşattı.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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