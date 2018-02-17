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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Love zoru başardı!

    Love zoru başardı!
    Alanyaspor'dan ara transferde 'a gelen Vagner Love dün etkisiz kaldı. Siyah- beyazlı forma ile ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvet, 36'da ile karşı karşıya pozisyonda topun altına fazla girince üstten auta yolladı. , Love'u 58'de kenara aldı.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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