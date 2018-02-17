İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Beşiktaş, Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılırken 23. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde iki önemli oyuncusu da cezalı duruma düştü.
PEPE VE TALISCA DERBİDE YOK
Atiker Konyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla Pepe ve Talisca, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Özellikle Talisca'nın gördüğü sarı kart konusunda büyük tartışmalar yaşandı.
DİLMEN: İPTAL EDİLSİN
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen de bu konuyu gündeme getirdi. "Fenerbahçeliler bana kızmasına ama" diyerek söze başlayan Dilmen, "Talisca'nın cezası iptal edilmeli" dedi. (Rıdvan Dilmen'in yazısının tamamı için tıklayın)
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- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:37
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Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı
Toplam 6
Yorum
ee tff başkanı ve mhk başkanı futbolun başından gitmedikçe dalga dümen devam eder
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
Karakartal Kıskançlığınızdan,kuduruyorsunuz.İnsanın içinde hasedlik ve art niyet varsa o insana laf anlatamazsınız. Kulaklar sağır,gözler kör olur.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
sam Demekki bu yuzden Aykut 76 puanla sampiyonuz diyor buyuk yerden garanti verilmis artik MHK istifa demiyor masa altindaistedigini almislar
İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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