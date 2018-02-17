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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    İşte haftanın tartışması: 'nın cezası iptal edilmeli mi?

    İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?

    , Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılırken 23. haftada oynanacak derbisi öncesinde iki önemli oyuncusu da cezalı duruma düştü.

    PEPE VE TALISCA DERBİDE YOK
    Atiker Konyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla Pepe ve Talisca, maçında cezalı duruma düştü. Özellikle Talisca'nın gördüğü sarı kart konusunda büyük tartışmalar yaşandı.

    DİLMEN: İPTAL EDİLSİN
    Fotomaç yazarı de bu konuyu gündeme getirdi. "Fenerbahçeliler bana kızmasına ama" diyerek söze başlayan Dilmen, "Talisca'nın cezası iptal edilmeli" dedi. (Rıdvan Dilmen'in yazısının tamamı için tıklayın)

    Peki siz ne düşünüyorsunuz?



    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:37
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