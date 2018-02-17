İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?

PEPE VE TALISCA DERBİDE YOK

Atiker Konyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla Pepe ve Talisca, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Özellikle Talisca'nın gördüğü sarı kart konusunda büyük tartışmalar yaşandı.

DİLMEN: İPTAL EDİLSİN

Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen de bu konuyu gündeme getirdi. "Fenerbahçeliler bana kızmasına ama" diyerek söze başlayan Dilmen, "Talisca'nın cezası iptal edilmeli" dedi. (Rıdvan Dilmen'in yazısının tamamı için tıklayın)

Peki siz ne düşünüyorsunuz?