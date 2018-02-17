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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Hasta yatağında bile

    Hasta yatağında bile Beşiktaş

    B.Münih’in çalıştırıcısı Heynckes, hastalığı nedeniyle cumartesi Schalke maçında yer almazken, hasta yatağında Çarşamba günü ’ı izlediğini itiraf etti

    Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, hastalığı nedeniyle geçen cumartesi günü oynadıkları Schalke maçında takımının başında olamazken, Çarşamba günü de Beşiktaş'ı izlemiş. Heycnkes'in bu davranışı, 'hasta yatağında dahi Beşiktaş eşleşmesini düşünüyor' yorumlarını beraberinde getirdi.

    'DAHA İYİ TANIMAK İÇİN'
    Geçen hafta Cuma günü basın toplantısında kendini kötü hissettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Cumartesi 16.15'te yatağa yattım ve 19.00 gibi uyandım. Uyandığımda Schalke maçının 35 dakikası geçmişti bile. Kendimi iyi hissetmiyordum. Çarşamba günü de daha iyi tanıyabilmek için Beşiktaş'ı izledim. Yatağımdayken uyumaya ve düşünmemeye çalışıyorum" dedi. Bayern -Scha lke karşılaşmasının ilk 35 dakikası 1-1'lik beraberlikle geçerken, skoru belirleyen gol 36. dakikada Müller'den geldi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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