Hasta yatağında bile Beşiktaş
B.Münih’in çalıştırıcısı Heynckes, hastalığı nedeniyle cumartesi Schalke maçında yer almazken, hasta yatağında Çarşamba günü Beşiktaş’ı izlediğini itiraf etti
'DAHA İYİ TANIMAK İÇİN'
Geçen hafta Cuma günü basın toplantısında kendini kötü hissettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Cumartesi 16.15'te yatağa yattım ve 19.00 gibi uyandım. Uyandığımda Schalke maçının 35 dakikası geçmişti bile. Kendimi iyi hissetmiyordum. Çarşamba günü de daha iyi tanıyabilmek için Beşiktaş'ı izledim. Yatağımdayken uyumaya ve düşünmemeye çalışıyorum" dedi. Bayern -Scha lke karşılaşmasının ilk 35 dakikası 1-1'lik beraberlikle geçerken, skoru belirleyen gol 36. dakikada Müller'den geldi.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
Hasta yatağında bile Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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